Més de 80 vehicles en la vuitena edició de la Weekend Internacional dels anys 60

L'Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) ha celebrat aquest dissabte la 8a edició de la Weekend Internacional dels anys 60, un esdeveniment on han pres part més de 80 vehicles d'aquesta època procedents d'Andorra, de les quatre províncies catalanes, del sud de França i també de diferents punts del territori espanyol. Com ja és tradició, aquest matí els turismes han fet una rua per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, des d'on s'han dirigit al Museu de l'Automòbil per acabar al Prat Gran d'Encamp, on s'ha fet un dinar de germanor. Un cop allà i després de l'àpat, s'ha comptat amb una actuació del Cor Rock d'Encamp i, posteriorment, s'han dirigit tots junts a Canillo per visitar el mirador del Roc del Quer.

Per a aquesta tarda està previst que els vehicles es desplacin fins a la Massana, on els propietaris dels vehicles estrangers podran aprofitar el temps per a fer les seves compres abans de celebrar el sopar de germanor, que es clourà amb una sessió de cinema americà. Per a la jornada d'aquest diumenge al matí està previst que els vehicles es desplacin fins al Coll de la Botella a fer la darrera visita, ja que després de dinar es donarà la 8a edició per conclosa.

Segons ha detallat el president de l'AAVA, Lluís Dejuan, durant la torbada s'han respectat en tot moment les recomanacions sanitàries, tant pel que fa a l'ús de la mascareta com la distància de seguretat. Així, durant els àpats també s'han emprat coberts i plats fabricats amb materials biodegradables.