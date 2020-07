Més espai per als vianants al carrer Prada Motxilla

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat els treballs d’eixamplament de la vorera al carrer Prada Motxilla per un import de 91.299 euros, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els treballs, que arrencaran en breu, s’allargaran quatre setmanes i la voluntat de la corporació és que estiguin acabats abans no comenci el curs escolar.

Aquest és un punt de la parròquia molt transitat per la presència del centre escolar Lycée Comte de Foix i aquesta acció d’eixamplament de les voreres entra dins la política de “pacificació” que s’està impulsant en diferents punts d'Andorra la Vella i que pretén que els vianants guanyin espai als vehicles, tal com recorden des del comú.

Les obres serviran per eliminar la zona verda d'estacionament del costat del Lycée, per ampliar la voravia i fer-la d'entre 3,5 i 4 metres d'amplada. Amb la reforma la vorera a tocar del Lycée quedarà més ampla i, a més, es mantindran els dos carrils de circulació. A l'altra banda del carrer, es mantindrà la zona d'estacionament.

A més, els tres passos de vianants que hi ha al carrer s'elevaran, com s'ha fet en altres punts de la parròquia com per exemple a Príncep Benlloch, per fer "més còmoda" la circulació als vianants i facilitar, també, la mobilitat a les persones de mobilitat reduïda.