Mesures per als temporers que no poden tornar als seus països

El Govern ha decidit activar un seguit de mesures per ajudar els temporers, veient les dificultats que s'estan donat perquè aquestes persones tornin a casa seva. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que el treball de diferents ministeris (Afers Exteriors, Afers Socials, Turisme, Economia i Interior) havia permès aconseguir tres vols que havien de sortir els dies 27 i 29 des de Madrid i Tolosa per al retorn de moltes d'aquestes persones a casa seva. El fet que l'Argentina hagi "unilateralment" decidit que no es poden dur a terme aquestes repatriacions, ha fet que s'hagin anul·lat. Ara la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, negocia amb el seu homòleg argentí perquè el retorn d'aquestes persones es pugui fer "al més aviat possible". Mentre aquestes persones estan al país, però, el Govern ha impulsat un seguit de mesures per garantir el seu benestar.



Així, Interior ha pres la decisió que els permisos de treball seran vigents fins al 2 de maig i, per tant, aquestes persones tindran també cobertura sanitària. L'executiu ha demanat, a més, ajuda als comuns per a la manutenció d'aquelles persones que ho necessitin, així com allotjament, als empresaris.

Retorn de nacionals i residents

Jover ha destacat que aquests contactes internacionals per a la sortida de temporers també s'estan fent per al retorn de nacionals i residents que es troben fora d'Andorra. Així, ha concretat que en els darrers dies han retornat 29 persones i que en les pròximes hores ho faran onze més. També es fa el seguiment de setze més perquè el retorn es pugui produir "de la millor manera". Jover ha recordat que les persones que estiguin fora del país poden trucar al telèfon d'emergències consulars, el 324 292, per demanar ajuda.

Per acabar, ha destacat que el fons solidari que ha posat en marxa l'executiu per recaptar diners per a finalitats sanitàries i de suport als col·lectius més vulnerables ja ha rebut 10.000 euros que ha donat Unicef.