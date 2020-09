Mesures confuses, clients enfadats

El darrer paquet de mesures aprovat pel Govern ha afegit més confusió al sector de la restauració. Arran de la notícia publicada aquest matí a l’Ara, diversos empresaris del sector s’han posat en contacte amb aquest mitjà per demanar que les autoritats competents concretin i despleguin una campanya informativa per estalviar-se malentesos amb els clients.

Per exemple, les noves mesures fixen el límit d’ocupació de les taules segons si es tracta d’un bar o un restaurant, i queda a la interpretació del mateix propietari del local, del client o l’inspector governamental de torn què passa si un establiment té llicència per prestar els dos serveis, és a dir, és un bar-restaurant.

També es presta a la confusió la distància de seguretat. Anteriorment al darrer decret havia de ser d’1,5 metres interpersonal, mentre que ara es fixa en 1,5 metres entre taules. El límit de persones per taula i la distància entre aquestes ha provocat “queixes per part de la clientela”, expliquen les mateixes fonts, que afegeixen que els costa de fer entendre les restriccions “a molts clients, especialment quan són turistes”.

Un altre dels punts que queden poc clars afecta als fumadors. Segons el decret no es pot fumar en grup a l’exterior de bars però si que es pot fer de manera individual i sense moure’s del lloc. Tècnics governamentals i policia han hagut d’intervenir en casos on han confirmat que efectivament es pot fumar en una taula d’una terrassa però només d’un en un respectant la distancia d’1,5 metres amb les taules del costat, mentre que en altres casos han informat als interessats que no es pot fumar a les terrasses. Fins i tot, segons les mateixes fonts, “ens han arribat a dir que es pot fumar sempre que a la taula del costat no li molesti”.

Tot plegat, un seguit de dubtes sense una resposta unificada que “perjudica tot el sector i espanta la clientela”, destaca el propietari d’un bar proper al Pont de París.