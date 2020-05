Mesures més prudents a Andorra que a Espanya

Les mesures de confinament per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19 sembla que estan donant resultats segons les dades que mostra el Govern, amb un descens de la corba epidemiològica. Tot i així, lligat a la crisi sanitària, també s'està generant una crisi econòmica per la qual l'executiu també ha hagut de prendre decisions. A criteria d'una consultoria preguntada per l'ARA Andorra, les mesures generals del Govern mostren que s'ha fet una bona gestió de la situació, però manifesten que la possibilitat d’aplicar la suspensió temporal dels contractes de treball o de la reducció de la jornada laboral s'ha fet tard, i hauria d'haver estat disponible des de l'inici de la crisi com a Espanya. Tot i així, en termes generals, des de la mateixa consultoria remarquen que les mesures d'Andorra han estat molt més prudents que les de l'estat veí del sud.

En aquest context, tal com han indicat, és molt complicat poder comparar les solucions d'un país amb un altre per les dimensions de cada un. "Aquí a Andorra és molt més fàcil que l'opinió d'associacions o de certs col·lectius pugui arribar a ser escoltada". A nivell econòmic, des de la consultoria s'ha manifestat que vista la novedosa situació, les mesures han estat acceptables perquè s'ha intentat preservar el poder adquisitiu de les famílies. "Poder mantenir aquest nivell econòmic provocarà que quan es pugui tornar a obrir, es pugui recuperar el comerç intern". En aquest sentit, han indicat que el més important quan es reobri és que hi hagi diners perquè la roda no pari.

Finalment, a nivell general, i fent referència a les circumstàncies i especificats del país, s'ha referit que les mesures sanitàries que s'han pogut aplicar a Andorra són millors que les d'Espanya perquè en cap moment s'ha arribat al col·lapse sanitari. A més, en la mateixa línia, han desitjat que les restrictives mesures del confinament que es van aplicar en un inici van poder sobtar i fer trasbalsar a la societat, però han conclòs que a la llarga han de permetre al Principat sortir abans de la pandèmia.