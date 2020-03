Metges i infermers cubans reforçaran el sistema sanitari andorrà

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que en els pròxims dies arribarà un grup de metges i infermers provinents de Cuba per reforçar el sistema sanitari del país. "Gràcies a les relacions diplomàtiques del Govern", segons ha avançat el ministre, "ens arriben professionals experts en medicina interna, en atenció a la Unitat de Cures Intensives i en ventilació mecànica". L'equip, format per unes 35 persones, ja té un vol contractat per desplaçar-se fins al Principat i permetrà "donar descans als sanitaris que fa molts dies que treballen". El SAAS està creant un protocol d'acollida i està previst que "professionals nostres els ensenyin el funcionament de l'hospital i se'ls distribueixi en equips de suport". En relació amb això, el ministre ha recordat que qualsevol professional recent llicenciat en el món de la salut, "es posi en contacte amb el SAAS o el ministeri directament" perquè "els necessiten a tots i els volem a tots amb nosaltres". Ha afirmat que molts d'ells ja s'han incorporat en diferents tasques i que alguns "treballen al Cedre, a l'equip de control epidemiològic o a la Creu Roja".

Pel que fa al nombre de contagis per Covid-19, segueixen a l'alça i s'eleven als 308 casos, 300 dels quals són actius. El ministre ha justificat la xifra assegurant que ara "es fan més proves diagnòstiques". Del total de contagis, actualment hi ha 80 professionals de la salut; a l'hospital hi ha 42 positius, dels quals 32 es troben a planta, 3 són del Cedre, i 10 estan a l'UCI. Martínez Benazet ha destacat que "la situació hospitalària és millor, ja que només tenim ocupats 10 dels 20 respiradors dels quals disposem". Confinats al Cedre, hi ha 16 positius i 4 pacients convalescents que "ja s'han curat però estan a l'espera de tenir els dos resultats de PCR negatius".

El màxim responsable de la cartera de Salut ha avançat que ja tenen disponible prou medicament d'hidroxicloroquina i azitromicina per tractar pacients de coronavirus lleus. També ha explicat que la mesura de separar la gent gran de les residències sociosanitàries "està funcionant" i fins i tot l'han adoptat a Catalunya. D'altra banda, ha alertat de l'abandonament que s'està produint d'alguns animals de companyia i ha insistit en el fet que "les mascotes no transmeten el virus". Ha recordat que la Creu Roja gestiona una xarxa de voluntaris que "seguint els protocols de seguretat", estan disposats a passejar els animals de persones confinades. El número és 808225.

El ministre també ha lamentat que encara hi hagi gent que surt a fer esport a l'exterior, fent bici o corrent per la muntanya, i ha titllat aquestes persones "d'irresponsables i de tenir una actitud incívica".