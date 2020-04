Mig quilo per setmana: el que ens podem arribar a engreixar durant el confinament

Primer va ser el paper de vàter, després la farina i el llevat, i ara, les begudes ensucrades i les coses per picar. Malgrat no ser aliments de primera necessitat les bosses de patates, les galetes i les llaminadures són alguns dels capricis que no falten aquests dies a la llista de la compra. El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra alerta que, de mitjana, ens engreixarem mig quilo per setmana durant el confinament. La presidenta de l'entitat, Marta Pons, recalca que " malgrat hi ha molts recursos en línia per fer exercici, tenir la cuina a prop és temptador. Tancats a casa tothom s'ha engrescat a fer plats i rebosteria, i al final, menjar ens aporta moments de plaer", que aquests dies, entre les preocupacions i les males notícies, són més necessaris que mai.



Des del Col·legi estan convençuts que la població andorrana "s'engreixarà segur", perquè estan rebent ja molts comentaris de persones que han començat a notar-se els quilos de més. "Habitualment un cop arriba Pasqua, les visites a les nostres consultes s'incrementen perquè la gent treu la roba lleugera i es posa per primera vegada el vestit de bany, però augurem que enguany n'hi haurà moltes més perquè no és només la factura que hagi passat l'hivern sinó les setmanes de confinament", avança la doctora Pons. Tant nutricionistes com dietistes insisteixen, però, que ara "no és moment de prohibir res, sinó d'aprendre a compensar; per exemple, si fas un pa de pessic, està molt bé, però no cal que te'l mengis tot en un sol dia".



L'angoixa i l'avorriment fan inevitable que molts recorrin als dolços per trobar un punt de fuga. La presidenta del Col·legi defensa que "tenim la imatge de què els dietistes direm que et mengis una fruita en comptes d'un gelat, però no és cert, el que nosaltres farem és ensenyar-te a menjar" i afegeix per concloure, "trobarem bé que facis un pastís amb els teus fills si això et fa feliç, però t'explicarem com ho pots compensar perquè després la bàscula no ho noti".