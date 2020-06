Milions de nens poden caure en el treball infantil a causa de la Covid-19

Milions de nens al món estan en risc de caure en el treball infantil a causa de la crisi econòmica generada pel tancament i confinament que ha forçat la pandèmia del covid-19, ja que la resposta de moltes famílies pobres als moments de necessitat és fer treballar els fills. N'alerta aquest divendres l'Unicef en un informe publicat amb motiu del Dia Mundial contra el Treball Infantil, avui, 12 de juny.

Si bé des de l'any 2000 el treball infantil al món ha baixat en més de 94 milions, aquest repunt a causa del covid-19 podria fer que tornés a créixer per primer cop en 20 anys, segons aquest informe, titulat Covid and child labour i elaborat per l'Unicef en col·laboració amb l'Organització Internacional del Treball (OIT).

"Cada cop hi ha més proves que el treball infantil està augmentant a mesura que les escoles tanquen durant la pandèmia. El tancament temporal d’escoles afecta actualment més de mil milions d’alumnes en més de 130 països. Fins i tot quan es reprenen les classes, és possible que alguns pares ja no puguin permetre’s enviar els infants a l’escola", alerta el comunicat emès per l'Unicef.

I és que, segons explica la seva directora executiva, Henrietta H. Fore, "en temps de crisi, el treball infantil es converteix en un mecanisme de supervivència per a moltes famílies". "A mesura que la pobresa augmenta, les escoles tanquen i la disponibilitat dels serveis socials disminueix, més infants es veuen empesos a treballar". Alguns estudis asseguren que l'augment d’un punt percentual en el nivell de pobresa comporta un augment associat del 0,7% o més en el treball infantil.

El tancament econòmic imposat per la pandèmia ha deixat sense ingressos milions de famílies que treballen en sectors informals als països pobres, tant a l'Índia com en molts altres països de l'Àsia, però també a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. Un impacte que portarà milions de persones a la pobresa arreu del món i que agreujarà la situació dels que ja hi estan.