Millora generalitzada de la situació sanitària a l'Alt Pirineu i Aran

La situació sanitària derivada del covid-19 comença a millorar a l'Alt Pirineu i Aran, amb un descens marcat del risc de rebrot i de la taxa de transmissió de la malaltia (Rho). Encara hi ha dues comarques, l'Alt Urgell i Cerdanya, amb registres molt alts, però en tots dos casos les dades fetes públiques aquest dimarts són molt més baixes que les de fa 24 hores.

En el cas del nord de l'Alt Urgell, on la situació ha estat més crítica aquestes darreres setmanes, el risc de rebrot ha baixat en 24 hores de 1002 a 685,57, mentre que l'Rho comença a apropar-se a l'1, que és el desitjable, i en les darreres hores ha baixat d'1,60 a 1,29. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, al Sant Hospital s'ha donat una alta en les darreres hores, de manera que hi queden dues persones ingressades per covid-19. També s'han detectat dos nous positius, que han quedat aïllats al domicili. Actualment, hi ha 66 positius confinats a casa i 382 persones més aïllades per precaució, en ser contacte de risc. Una xifra, aquesta, que també va a la baixa dia a dia. Al conjunt de l'Alt Urgell, el risc de rebrot és de 482,54 i l'Rho és 1,25.

Cerdanya segueix millorant

A Cerdanya, mentrestant, la situació també ha millorat força les darreres 24 hores, tot i que el risc de rebrot segueix sent molt alt. Segons les darreres dades ofertes pel departament de Salut, el risc ha passat de 390 a 276,22, mentre que l'Rho, que havia arribat a estar al voltant de 4, ara se situa en 1,41 (fa 24 hores era de 2). Actualment, i segons les mateixes dades del centre hospitalari, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 3 ingressats per covid-19 i un possible cas pendent de diagnòstic.

Risc moderat-baix als Pallars i l'Aran

La situació també millora clarament a la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, que se situen ja entre la franja baixa del risc moderat i el risc inexistent. Una de les comarques que fins fa poc estava en risc alt, el Pallars Jussà, es troba ara en risc moderat-baix, ja que en les darreres hores ha passat de 96,09 a 67,73. L'Rho també ha baixat d'1,45 a 1,02. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc també segueix baixant i passa de 36,47 a 29,18, mentre que l'Rho baixa de 0,71 a 0,57. Fa 24 hores hi havia un pacient del Sobirà ingressat a l'Hospital del Pallars, però amb la darrera actualització ja no consta cap hospitalitzat de la comarca.

Pel que fa a l'Aran, el risc de rebrot també baixa de 61,41 a 41,45 i l'Rho passa de 0,71 a 0,64. A l'Espitau Val d'Aran segueix havent-hi dos hospitalitzats i una persona a l'UCI per covid-19. L'Alta Ribagorça, mentrestant, segueix sense risc, després de prop d'un mes i mig sense nous casos.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també baixa, passant de 276,71 a 222,25, tot i que segueix sent la segona regió sanitària amb més risc de Catalunya, després de la de Ponent. En les darreres 24 hores s'han detectat dos nous positius (els del nord de l'Alt Urgell), de manera que en el conjunt de la regió, des que va començar la pandèmia, s'han acumulat 750 casos.