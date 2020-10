Millores al comú d'Andorra la Vella

La casa comuna d’Andorra la Vella serà objecte properament de millores. Així, la majoria comunal té la intenció de reactivar el concurs per fer reformes a les plantes tercera i quarta. Per aquest motiu, ja en el proper Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) sortirà publicat un concurs per dur a terme un seguit de treballs en aquestes dues plantes, que tenen la voluntat de modernitzar les instal·lacions i adaptar-les a les necessitats actuals.

Cal recordar que el comú ja tenia la intenció d'afrontar aquestes obres des de l’inici d’any però la Covid-19 va fer aturar el concurs que ara es reactiva. A banda de dur a terme uns treballs que ja estaven previstos, des de la corporació comunal també es veu aquesta remodelació com una acció encaminada a reactivar l’obra pública i, per tant, generar activitat econòmica. Les empreses interessades tindran de termini fins a mitjan novembre per presentar les seves ofertes i les obres podrien començar entre finals d’aquest any i principis del que ve.

De manera paral·lela, s’està canviant la porta d’entrada a l’edifici. Aquests són uns treballs que havien de formar part d’una remodelació més àmplia que ara s’ha replantejat per no afectar els espais de tràmits justament en aquests moments de pandèmia. El que s’està fent és substituir la doble porta automàtica per un accés més modern i en paral·lel es pensa en substituir el tauler d’anuncis que hi ha a l’exterior de l’edifici per una pantalla, que podria ser fins i tot interactiva.