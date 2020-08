Millores als berenadors de la Massana

El comú de la Massana ha portat a terme la renovació integral dels berenadors del roc de la Sabina, el riu Pollós i la font del Bisbe. La presentació de la campanya de millora l’han fet el conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, i la directora del departament, Eva López, al mirador roc de la Sabina, un punt molt freqüentat pels turistes.



Gueimonde ha explicat que enguany aquesta acció encara pren més importància, donat el context actual generat pel coronavirus, ja que hi un increment de persones que opten per fer barbacoes a l’aire lliure. “Es tracta de donar un bon servei tant al públic local com als turistes”, ha assegurat el conseller, que ha aprofitat per demanar a tothom un ús responsable i cívic dels espais públics.



La reforma dels berenadors ha consistit en la renovació de taules i bancs i també de les graelles, que s’han construït en un format vertical per garantir la seguretat, adequant-se a les normatives internacionals per evitar el risc d’incendi. Els treballs s’han realitzat de forma esglaonada perquè sempre hi haguessin obres a un únic punt. També s’ha aprofitat per instal·lar un punt de recollida de deixalles.



El cost de les obres ascendeix a 79.000 euros i s’espera que la temporada que ve es pugui continuar amb el projecte renovant els berenadors de la font del Mallol, font de Besurt, Sispony i Beixalís.