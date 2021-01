Millores en la xarxa wifi de les escoles

Gràcies a un conveni signat entre el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i Andorra Telecom, la companyia de telecomunicacions farà una inversió de prop de 700.000 euros per renovar la xarxa wifi de les escoles. Tal com han comentat tant la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, com el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, la tecnologia actual havia quedat "obsoleta" i ara s'aposta per millorar la connectivitat i la cobertura wifi a les escoles, tenint en compte que la demanda és cada vegada creixent, ja que hi ha més operatius connectats. En aquest sentit, Vilarrubla ha detallat que les millores es faran a 33 centres educatius i que han d'estar enllestides per a l'inici del curs 2021-2022.

“El 2012 ja es va fer una aposta important, en el marc del desplegament del Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), per fer el canvi de les aules d’informàtica a la informàtica a les aules”, ha destacat Vilarrubla, que ha afegit que “ha arribat un moment” en què cal una renovació de la xarxa ja que “cada vegada són més alumnes, més docents i els dispositius més complexos” i hi ha un major ús que fan que “no es pugui garantir la mateixa qualitat” que quan es van fer les primeres instal·lacions. En aquest sentit, ha recordat que ja des del 1999 es va fer una aposta clara per les noves tecnologies i per equipar les escoles de la manera adequada, ja que ja llavors es va "veure que el futur educatiu passava perquè els centres estiguessin ben equipats”.

Tal com s’ha esmentat, els treballs que durà a terme Andorra Telecom, i que seran licitats en breu, suposaran intervencions en 33 centres escolars. En aquest sentit, Nadal ha destacat que “és tot un repte” ja que es tracta de donar un millor servei a 12.000 usuaris; “és una senyora xarxa de wifi amb un ús molt intensiu”, ha remarcat i ha afegit que ara com ara la connexió des de la porta cap a enfora de les escoles és bona: “hi ha una sortida de 10 gigabits per segon i tot el país consumeix de pic 25 gigabits per segon, per tant és una bona sortida” i ara el que calia era renovar els equips interns. Es procedirà en tres blocs ja que caldrà millorar la connectivitat, la cobertura wifi i que hi hagi els portals “adequats” a totes les escoles. Els treballs es faran aprofitant els períodes de vacances escolars per no interferir en el funcionament dels centres.

Atac 'hacker'

Durant la roda de premsa per presentar aquest conveni Nadal ha concretat l’atac ‘hacker’ que la companyia ha viscut aquest cap de setmana. Ha detallat que és similar al que es va patir els anys 2016-2017 i que sortosament la companyia “se n’han sortit molt bé i amb un temps raonable”. Així, ha detallat que ha estat com si es rebés l’atac de 10.000 ordinadors i que la major intensitat es va començar a notar entre les cinc i les sis del matí de diumenge, i que el pic va ser cap a les vuit. Els atacs patits anteriorment han fet que Andorra Telecom s’hagi anat dotant “d'escuts, defenses” que van funcionar i a més es van activar els convenis que es tenen amb operadors veïns per fer una “defensa coordinada”. L’afectació va suposar que únicament hi hagués una major lentitud en la navegació entre les vuit i les deu del matí, ha assegurat Nadal, que ha afegit que “cada setmana” es reben atacs tot i que no de la intensitat del d’aquest cap de setmana.

A l’últim, i qüestionada sobre les crítiques a l’ esquí escolar, Vilarrubla ha reiterat que els protocols que s’han pactat amb Salut són “molt estrictes” i que un cop s’han acordat l’aposta ha estat “mantenir-lo” ja que forma part del currículum escolar i per tant s’han fet “els màxims esforços” per mantenir l’activitat diària normal dels centres. També ha afegit que si la situació sanitària recomana que no es faci, es deixarà de fer i que el que cal és que des del ministeri se sigui prou “àgils i ràpids” en comunicar les diferents decisions que es vagin prenent.