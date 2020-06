Minut de silenci per les víctimes de la Covid-19

Aquest dimecres 3 de juny és el darrer dia de dol nacional en reconeixement a la memòria de les víctimes de la Covid-19, així com pels seus familiars i amics. Per aquest motiu, a les 12 hores s'ha fet un minut de silenci per part de les institucions, on per exemple, els membres del Govern han aturat la seva feina uns instants en record de les víctimes que ha deixat la pandèmia. També s'hi han unit els membres del Consell General i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que ha fet el minut davant la bandera oficial del claustre, que onejava a mig pal. Tal com han informat des del Bisbat d'Urgell, han acompanyat el copríncep, el seu representant personal, Josep Mauri i la secretària general dels serveis del copríncep episcopal, Concepció Garcia Moyano.

A banda, de les institucions, aquest minut de silenci era extensiu a tota la ciutadania andorrana i també s'hi ha volgut sumar la Federació de la gent gran a la plaça Lídia Armengol d'Andorra la Vella. En aquest sentit, des del col·lectiu consideren que el tractament del Govern ha estat molt bo amb les rodes de premsa diàries, i també han volgut agrair a les associacions de les diferents parròquies la seva tasca per conèixer les necessitats diàries d'un col·lectiu vulnerable com és el de la gent gran. Finalment, han volgut demanar prudència perquè el risc de tornar a l'UCI encara hi és.