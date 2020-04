Mitjà alerta sobre un possible rebrot "si no es fan bé les coses"

El metge investigador en malalties infeccioses i salut global de l'hospital Germans Trias i Pujol -i assessor del Govern-, Oriol Mitjà, ha defensat aquest dissabte en una entrevista a RAC1 el pla de desconfinament que va fer públic aquest divendres i, en aquest sentit, ha afirmat que "si no fem les coses bé hi haurà rebrots".



Mitjà considera que obrir espais on s’hi pugui acumular molta gent podria fer repuntar els contagis, i per això explica que fins a la tardor no s’haurien de retirar totes les mesures restrictives, especialment les que impliquen grans concentracions de persones. "Fins a la tardor jo no tornaria a obrir el Camp Nou, ja que si ens despistem i deixem de fer aquestes mesures de distanciament social la transmissió començarà a incrementar-se", ha dit.