Mitjà veu factible poder anar a la platja a l'estiu però no viatjar amb avions

L'investigador de malalties infeccioses de Can Ruti , i assessor del Govern i de la Generalitat de Catalunya, Oriol Mitjà ha parlat aquest dimecres, en una entrevista a Catalunya Ràdio, sobre la possibilitat d'anar a la platja durant les vacances d'estiu, i ha indicat que considera que aviat s'arribarà al punt de poder sortir al carrer i d'anar a la platja amb certes mesures. Sobre la possibilitat de viatjar, ha assegurat que caldrà esperar bastant perquè el turisme torni a ser com el coneixíem i també per a la utilització de certs mitjans de transports com els avions.



En aquesta línia, l'assessor ha explicat que aquest desconfinament parcial només pot ser possible si s'incrementa en la mateixa proporció la capacitat de controlar amb altres mesures el virus, com podrien ser fer més PCR o un cribratge poblacional a partir de proves d'anticossos. Aquest és un dels motius pels quals Andorra ja ha establert algunes excepcions al confinament, pel fet que està capacitat de saber al grau d'immunització que té la població. "Amb un 60-70% de la població immunitzada, el virus té moltes dificultats per continuar-se transmetent". Pel que fa a Catalunya, Mitjà ha assegurat que la Generalitat aviat estarà en condicions de fer 400.000 PCR cada mes a la població, el que serà fonamental per poder passar a la segona fase de desconfinament.



Mitjà ha establert un protocol de desconfinament en cinc fases, on la segona correspondria a la sortida al carrer de les persones sanes; la tercera seria l'obertura de bars i restaurants amb un aforament limitat a 30 persones; a la quarta s'obririen centres educatius i esdeveniments culturals controlats, i a la cinquena ja es podrien celebrar esdeveniments de més de 30 persones. De la mateixa manera que el protocol andorrà, el de Catalunya també preveu un interval de dues setmanes entre cada una de les fases. Tot i així , ha confirmat durant l'entrevista que les fases 4 i 5 hauran d'esperar bastant, i probablement s'aplicaran més enllà del setembre.



Pel que fa a la polèmica mesura sobre el passaport immunitari, l'assessor ha indicat que no és una mesura primordial, però permetria avançar molt més ràpidament en les fases de desconfinament. "Tenim dues solucions, o bé no fem esdeveniments multitudinaris fins al 2022 o bé posem en marxa una tecnologia que ens permeti evitar que hi hagi esdeveniments on hi pugui haver un ràpid contagi de la malaltia". En aquest sentit, ha declarat que encara s'han de fer moltes validacions tècniques i sobretot socials i bioètiques sobre aquesta eina.



Finalment, ha assegurat que és una mesura de sentit comú i d'urgència que els nens puguin sortir de casa a partir de diumenge a Espanya. De la mateixa manera, ha indicat que també seria partidari que les persones de més de 65 poguessin sortir a passejar mantenint les distàncies i en hores separades a les dels nens, tal com passa al Principat. "Aquestes mesures tenen un risc que s'ha d'assumir perquè l'alternativa és pitjor", ha confessat Mitjà, qui ha indicat que els efectes psicològics i anímics negatius del confinament poden ser molt pitjor.