Mitjà alerta del risc del retorn a les activitats professionals a partir de dilluns a Espanya

L’epidemiòleg i assessor del Govern d’Andorra, Oriol Mitjà, ha alertat que el fet que a l’Estat espanyol es reprengui bona part de les activitats professionals no essencials no és prudent. En una piulada a Twitter, Mitjà ha escrit que “els efectes d’un desconfinament precipitat podrien ser devastadors” per al sistema sanitari del país veí.

L’epidemiòleg, que ha acompanyat la piulada amb explícit #JoEmQuedoACasa, ha afegit un quadre sobre l’ocupació i disponibilitat de llits a les Unitats de Cures Intensives dels hospitals espanyols, destacant la pressió que aquests equipaments sanitaris tenen actualment i que es podria veure agreujada si hi ha una nova onada incontrolada de casos de coronavirus.