Mobilitat amb França a partir del 15 de juny

La ministra de Turisme, Verònica Canals, ha participat aquest divendres en un 'webinar' organitzat per Actua, el Govern i l'Andorra Esports Clúster encaminat a explicar el pla de reobertura del turisme esportiu. Durant la seva intervenció, Canals ha assegurat que França té previst aixecar les restriccions a les fronteres a partir del 15 de juny, mentre que pel que fa al costat espanyol la data prevista es manté en l'1 de juliol, tot i que la titular de Turisme ha indicat la possibilitat de restablir la mobilitat entre el Principat i les destinacions de proximitat, com és el cas de l'Alt Urgell, a partir del dia 22 d'aquest mes. Aquesta obertura serviria com a "entrenament" de cara a la rebuda de visitants a partir del primer de juliol.

Malgrat que al llarg de la xerrada no s'han anunciat més novetats que les ja conegudes fins ara, Canals ha confirmat que "cada vegada hi ha més reserves" pel que fa a estades esportives, i ha destacat les cerques en línia i la bona situació sanitària d'Andorra com els principals atractius per acollir aquesta entrada de turistes. Tant és així que equips de ciclisme ja han confirmat la seva estada al país per abans de l'1 de juliol. Tot i això, Canals ha assegurat que només podran accedir els residents a França, Espanya i Portugal.

Per la seva banda, la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha anunciat que equips i federacions d'Espanya i França ja han fixat el Principat com el destí per fer els seus entrenaments. Riva també ha destacat que serà a partir de l'1 de juliol quan "es puguin començar a validar els campus que estan interessats a venir a Andorra" per a fer les seves estades esportives.

La gerent de l'Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, ha indicat que s'ha estat treballant, juntament amb el sector privat, en aquest pla de reobertura del qual es depengen una sèrie de mesures acordades entre tots els interlocutors que s'han acabat plasmant en un document únic, el qual haurà de ser revisat pels ministeris de Turisme, Esports i Salut, per tal de resoldre aquelles qüestions que queden en l'aire.

Per la seva banda, el biòleg i bioinformàtic Joel López ha destacat l'actuació "envejable" d'Andorra per la resta de països a l'hora de gestionar la crisi sanitària, el que ha de suposar "un gran atractiu pel turisme". El pla està distribuït en una sèrie de fases seqüencials en les quals es pot anar avançant però també retrocedint en funció de la situació de cada moment. Ha indicat que l'obertura gradual ha d'anar lligada a la pressió que hi hagi sobre el sistema sanitari i, per tant, els esports grupals encara hauran d'entrenar-se en grups reduïts.

Campanya d'estiu

Durant la xerrada, Canals també ha assegurat que la campanya d'Andorra Turisme per a l'estiu està sent molt potent. El 30% dels 1,8 milions d'euros de pressupost per aquesta fi s'han adreçat a una primera acció comunicativa que va començar aquest dimecres i que s'estendrà fins al pròxim 30 de juny. Serà a partir del 3 de juliol quan la campanya es torni "més agressiva", ja que es destinarà el 70% restant del pressupost a la promoció televisiva del país a França i Catalunya. Aquesta publicitat als països veïns, segons Canals, ajudarà a saber, en 72 hores, "si ho estem fent bé i si estem tocant els 'targets' correctes".