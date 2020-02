Mobilitat estudia implantar un carril reversible a la part alta de Francesc Cairat

Amb l’objectiu d’evitar els colls d’ampolla en situacions amb gran afluència de vehicles, Mobilitat està estudiant transformar un dels tres carrils de l’avinguda laurediana de Francesc Cairat en reversible. D’aquesta manera, i un cop acabades les obres de la segona fase del desviament de Sant Julià de Lòria, es donaria “més capacitat a la via” mantenint el doble carril a tota la parròquia, ha explicat el director del departament, Jaume Bonell, en declaracions a l’ANA, evitant “cap estrangulació que provoqui una retenció de trànsit”.

El tram a estudi està comprès entre el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia, fent de nexe d' unió entre els dos desviaments. El fet permetria "jugar amb la reversibilitat", sigui en sentit pujada o baixada, en moments amb gran afluència de vehicles o dates destacades per l'arribada de turistes. Les persones responsables del projecte estan analitzant la mesura a través dels simuladors de trànsit que disposa Mobilitat per assegurar els resultats. "El que no podem fer –diu Bonell– és tenir el convenciment que funciona però no la constatació i que, en posar-ho en marxa, col·lapsem". "Això és el que hem d'evitar", ha afegit.

Futurs projectes

La tercera i darrera fase del desviament de Sant Julià de Lòria encara està per veure si serà una realitat pròxima o no. Caldrà estar atent als “anys que vindran”, ha afirmat el director de Mobilitat, però també “a les disponibilitats pressupostàries que tindria l’Estat per acabar la infraestructura”. El fet és que, tal com afirma Bonell, altres desviaments han portat una “millora de la qualitat de vida” i una reducció de les retencions, com per exemple a Encamp amb el desviament a través de l’Obac o el túnel de la Tàpia, traslladant d’itinerari els cotxes que passaven per la part alta de la parròquia laurediana.

També està per veure el projecte de la construcció del desviament de La Massana, que uniria la rotonda d’Anyós amb la zona de Santa Caterina, a la sortida del nucli poblat. “Des de Mobilitat sempre hem defensat que és una infraestructura necessària”, afirma Bonell, “però el que acaba manant és la disponibilitat pressupostària”, és a dir, els diners que cada executiu hi vulgui invertir.