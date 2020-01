Mobilitat iniciarà una prova pilot pionera amb semàfors intel·ligents

Diverses empreses que es dediquen a la fabricació d'aparells per a la regulació i control del trànsit duran a terme durant la primavera una prova pilot per esbrinar de quina manera els nous avenços tecnològics es poden aplicar a la realitat de les ciutats. La iniciativa, impulsada per Mobilitat de la mà de l'empresa Aerco, traslladarà a una de les cruïlles més transitades del Principat un semàfor que no només ajudi a millorar la visibilitat de la senyalització, sinó que també contribueixi a facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitats visuals.

A part de l'avisament acústic del qual disposen els semàfors del país, Mobilitat afegirà un altre senyal acústic per indicar la proximitat del giny, que sonarà mentre el semàfor estigui en vermell per als vianants. "Quan l'invident arriba", explica el director de Mobilitat, Jaume Bonell, en declaracions a l'ARA Andorra, "localitzarà amb un so determinat on està el polsador". Polsador que també patirà modificacions, canviant el clàssic botó per un mecanisme tàctil i afegint en braille el nom de la travessera. Novetats a les quals també s'afegiran il·luminacions lumíniques extra per als vehicles, tant a la carretera com al bàcul semafòric. Senyalitzacions que complementaran les bandes ja existents a tocar de les voreres, com al carrer de la Unió o a la plaça de la Rotonda.

La nova senyalització estarà " cèntrica" i "en una cruïlla que suporti més trànsit", ha dit Bonell, i que "no costarà ni cinc". Mobilitat va contactar amb les empreses involucrades durant la fira Trafic 2019, celebrada el mes de setembre a Madrid i centrada en la mobilitat segura i sostenible. "És una demostració tecnològica de diferents empreses tecnològiques", ha afegit.

Mobilitat a peu

El tancament al trànsit de l'eix comercial ha fet que la imatge de les avingudes Meritxell i Carlemany hagi canviat, sobretot en les temporades amb més afluència de turistes, quan s'omple de gom a gom. La propera via que s'ha estudiat tancar és l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria, tot i que de manera ocasional. "Més enllà de pacificar el trànsit dins la població, crec que és una bona mesura", considera el director de Mobilitat, ja que "dona protagonisme al vianant i a les zones d'esbarjo i de tranquil·litat". La mesura tampoc afectaria el gran percentatge del trànsit general, ja que la majoria "condueix per l'avinguda Francesc Cairat".

Amb tot, per a Bonell és necessari encara una tasca pedagògica vers als ciutadans, ja que "fins ara hem pensat en regular els vehicles a través de la llei de circulació". Des de Mobilitat són conscients dels tipus de comportaments, però "encara no s'hi ha incidit". Sí que s'ha començat a altres ciutats europees, on ja hi ha establertes sancions per no respectar les lleis de circulació. En aquest sentit, obre la porta a, en un futur, "haver de regular sobre aquestes conductes".