Un centenar llarg de treballadors del comú d'Escaldes-Engordany mobilitzats per la crisi sanitària

El comú d'Escaldes-Engordany ha començat aquest dijous a fer els tests d'anticossos a totes les persones implicades en l'organització i l'execució de l'operativa dissenyada pel Govern. Els cònsols majors de la parròquia, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les proves, que han començat pels volts de les 12 hores a l'aparcament del Prat Gran. La corporació ha mobilitzat una vintena de persones que atenen les trucades telefòniques a la població, a les quals cal afegir altres treballadors que també col·laboren en l'operativa, amb la qual cosa sumen unes 150 persones en total. En aquest sentit, Gili ha posat en relleu que la prioritat ara és actuar davant la Covid-19 i que, a més, el nombre de recursos humans pot variar "en funció de la necessitat que hi ha".



La cònsol major també ha detallat que ja fa dies que la corporació ajuda a tots aquells ciutadans que es van inscriure a la plataforma i que volien resoldre els seus dubtes. A més, "hem estat contactant a totes aquelles persones que sabíem que eren vulnerables, com la gent gran", ha indicat, afegint que l'objectiu "és arribar a tota la població". Gili ha reiterat la importància d'una operativa única al món que ajudarà a "anar desconfinant de manera segura". Per aquest motiu, ha encoratjat la població a inscriure's a la prova si encara no ho ha fet i s'ha felicitat d'haver donat negatiu a la primera prova.