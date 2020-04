Mobilitzats una vintena de treballadors del comú d'Escaldes-Engordany per la crisi sanitària

El comú d'Escaldes-Engordany ha començat aquest dijous a fer els tests d'anticossos a totes les persones implicades en l'organització i l'execució de l'operativa dissenyada pel Govern. Els cònsols majors de la parròquia, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les proves, que han començat pels volts de les 12 hores a l'aparcament del Prat Gran. La corporació ha mobilitzat una vintena de persones que es dediquen exclusivament a treballar en qüestions relacionades amb la crisi sanitària. En aquest sentit, Gili ha posat en relleu que la prioritat ara és actuar davant la Covid-19 i que, a més, el nombre de recursos humans pot variar "en funció de la necessitat que hi ha".

La cònsol major també ha detallat que ja fa dies que la corporació ajuda a tots aquells ciutadans que es van inscriure a la plataforma i que volien resoldre els seus dubtes. A més, "hem estat contactant a totes aquelles persones que sabíem que eren vulnerables, com la gent gran", ha indicat, afegint que l'objectiu "és arribar a tota la població". Gili ha reiterat la importància d'una operativa única al món que ajudarà a "anar desconfinant de manera segura". Per aquest motiu, ha encoratjat la població a inscriure's a la prova si encara no ho ha fet i s'ha felicitat d'haver donat negatiu a la primera prova.