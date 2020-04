Mones en temps de coronavirus

La mona de Pasqua és una de les dates assenyalades al calendari pel gremi dels pastissers. És un dels moments de l'any en què més facturació tenen. Aquest any, però, hauran de fer mans i mànigues perquè les pèrdues no siguin massa importants, tot i ser conscients que la situació d'emergència sanitària no ajuda al fet que les vendes siguin les d'altres anys. És per això que alguns han tirat d'enginy, com Manel Pons, de L'Espiga d'Or , que ha decidit fer un catàleg de mones i distribuir-lo aprofitant les xarxes socials.

"D'aquesta manera, la gent podrà triar, encomanar i llavors els podrem portar la mona a casa", explica, destacant que aquest dimecres mateix ja van començar a distribuir aquest catàleg a través de whatsapp i que de moment ja han estat una vintena els encàrrecs que han tingut. És conscient, però, que els ingressos que puguin arribar a tenir aquest any seran "molt inferiors" als d'altres anys però creu que aquesta proposta que han llençat pot servir per, si més no, poder garantir uns ingressos per mantenir el negoci en uns moments especialment "durs".

I el que faran també serà adaptar-se a la realitat de les noves comandes, ja que és evident que les famílies no es podran reunir com és habitual per degustar el pastís. Per tant, saben que seran encàrrecs de mones més petites que les que solen fer habitualment. Així, el normal, explica, és que se n'encomanin per a sis o vuit persones. Aquest any creuen que en faran moltes de més petites, per a quatre persones, que és el tamany mínim que ofereixen. Un cop rebin les comandes, des de la pastisseria s'organitzaran per poder fer els lliuraments a domicili i pel que fa al pagament, en principi, serà per transferència bancària.

Pons espera que amb aquesta acció també puguin contribuir a que "els nens puguin tenir igual" la seva mona per endolcir aquests moments de confinament i pel que fa als ninots que poden protagonitzar aquests pastissos assegura que Frozen o Bob Esponja hi seran ben presents.