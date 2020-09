L'eUNIV i Moodle s'associen per a la creació d'un nou bàxtelor en Informàtica

La Universitat Europea, eUniv, aprovada pel Govern el segon trimestre del 2019, s'ha associat amb el líder mundial de la formació en línia. Martin Dougiamas, fundador de Moodle, la plataforma tecnològica de formació més utilitzada a tot el món, juntament amb Lluís Vicent, investigador en l'impacte de la tecnologia en nous models universitaris i Canceller Promotor de la Universitat, han dissenyat un nou bàtxelor en Informàtica centrat en la tecnologia per a l'educació.

La pandèmia ha disparat la necessitat d'utilitzar la tecnologia en l'educació. Tanmateix, aquest és un procés que ja ha avançat amb força des de fa 25 anys. La indústria de la formació en línia va facturar 107 bilions de dòlars el 2015 i, abans de la Covid-19, s'estimava una facturació pel 2025 de 325 bilions.

Malgrat això, hi ha una manca d'especialistes en ambdós mons: el de la tecnologia i el de l'educació. No es coneixen titulacions de bàtxelor que combinen els dos tipus d'ensenyaments ni a Europa ni a l'Amèrica Llatina. La pertinença d'Andorra a l'Espai Europeu d'Educació Superior és un factor fonamental per l'establiment d'universitats al Principat.

A més, el bàtxelor –del qual es pot trobar informació en català i castellà a http://informaticaparalaeducacion.com– ofereix aprenentatges intensius (només una assignatura a la vegada) de les tecnologies més necessàries actualment, com sis mesos en 'data science' (aplicada a l'educació però també a altres àmbits), i dos mesos en ciberseguretat i en intel·ligència artificial.

Complementant el bàtxelor, l'eUniv encetarà una línia de recerca sobre l'impacte de la tecnologia en l'educació. Moodle és actualment la plataforma utilitzada per gairebé totes les escoles de primària i secundària d'Andorra, mitjançant educand (www.educand.ad), i també de les universitats que ja operen al país.