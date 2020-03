Mor Andrés Orihuela, un defensor dels drets dels treballadors no andorrans

Aquest dilluns al matí ha mort Andrés Orihuela, un dels membres fundadors de l’Associació de Residents d’Andorra (ARA), la primera organització que va reclamar drets als treballadors no andorrans. Orihuela, que es trobava ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell des de feia uns dies en estat greu, va ser president de l’ARA a mitjans dels anys 90 i en l’actualitat n’era president vitalici i honorífic. Tal com publica Poble Andorrà, l’actual president del Sindicat Andorrà de Treballadors, Guillem Fornieles, ha lamentat la pèrdua i ha declarat que se n’ha anat un altre lluitador. “Ja no queda ningú d’aquella època”, ha afegit Fornieles.