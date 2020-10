Mor una padrina de Sant Julià de Lòria amb coronavirus i els decessos per la malaltia s'eleven a 56

Una padrina de Sant Julià de Lòria positiva de la Covid-19 ha mort aquesta matinada, elevant el nombre de defuncions per la malaltia des de l'esclat de la pandèmia a Andorra fins a 56. Segons informa el diari 'Poble Andorrà', la dona es trobava al seu domicili i patia diferents patologies. Per aquest motiu, no està del tot clar que la causa de la mort hagi estat el coronavirus o no. A més, també hi havia diferents familiars confinats en ser positius del virus.

Aquesta és la tercera víctima consecutiva des de mitjans de setmana, després de la mort d'un resident de Salita i d'un ingressat a l'hospital. Cal recordar, que en la darrera actualització de dades sanitàries, que va fer el Govern aquest passat divendres, els casos positius s'elevaven fins als 2.696, dels quals 827 es trobaven actius.