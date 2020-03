Mor el cap de Circulació de la Massana

El cap del Servei de Circulació del comú de la Massana, Lluís Reñé, ha mort aquest dilluns a l'edat de seixanta anys. Reñé estava de baixa laboral des de fa dues setmanes, tal com han informat des del comú massanenc.



La cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha expressat el seu condol en nom de la corporació. "El Lluís René portava trenta anys de servei al comú de la Massana, sempre amb una gran dedicació. Pensem que no només era apreciat al comú sinó que els ciutadans de la parròquia li tenien molta estima", ha dit Molné.



René es va incorporar com a agent de Circulació de la Massana el 1990 i dos anys després va esdevenir cap del servei, un càrrec que ha mantingut durant tots aquests anys.



Els agents de Circulació també expressen el seu dolor. El caporal Àlex Bruno, en nom dels agents, expressa el condol a la família del seu cap i assegura que "el Lluís ha estat un exemple a seguir per a tots nosaltres per la seva gran humanitat". Els agents de Circulació faran alguna acció per homenatjar el seu cap, una iniciativa a la qual es convidarà a sumar als diferents serveis de Circulació del país.