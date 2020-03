Mor una dona de 88 anys per coronavirus

Les autoritats sanitàries han confirmat que a quarts de dues de la tarda d’aquest dimarts, ha mort una pacient de 88 anys afectada per una infecció de coronavirus Sars-COV2. Es tractaria, d'aquesta manera, de la tercera víctima que mor arran de les complicacions derivades d'aquesta infecció. Cal destacar que la dona que ha mort aquest migdia es trobava ingressada a l' UCI de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell en estat greu.

Aquesta pèrdua se suma al traspàs de la dona que ha anunciat aquest matí el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que no ha pogut assegurar al 100% que fos per coronavirus, ja que encara s'està a l'espera dels resultats. Tot i així, el ministre ha indicat que era clarament sospitosa de patir la malaltia. Pel que fa al primer difunt confirmat per la Covid-19, va ser un home de 88 anys que es trobava en una fase terminal i que havia contret el virus.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha fet una crida als mitjans a "evitar la rumorologia" ja que això només fa que "mal als familiars" i ha recordat que l'executiu informarà d'aquests decessos en les rodes de premsa que hi ha previstes cada dia, a les 12 i a les 20 hores. En aquest sentit, ha apel·lat als professionals de la comunicació a "no fer més dur un moment especialment cru" i esperar, per tant a les confirmacions oficials.