Mor una dona de 81 anys i eleva a 78 les víctimes mortals de Covid-19

El Govern ha informat d'una nova defunció vinculada al virus SARS-CoV-2 i eleva a 78 les víctimes mortals que s'ha cobrat la pandèmia al Principat. Es tracta d'una dona de 81 anys que hauria mort les darreres hores.

La xifra total de casos des de l’inici de la propagació del coronavirus Sal país és de 7.005 persones, 6.147 de les quals corresponen a la segona onada. Això significa que des de l'última actualització s'han registrat 50 nous casos positius.

Actualment hi ha 756 casos actius: 19 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 3 a l’UCI (2 dels quals requereixen ventilació mecànica). A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, pel que fa a la població escolar, 39 aules estan sota vigilància activa – 11 total i 28 parcial– i 42 en vigilància passiva.