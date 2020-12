Mor l'exconseller i excònsol massanenc, Guillem Areny Areny

L'exconseller general i excònsol de la Massana, Guillem Areny Areny, ha mort aquest dimecres als 89 anys. Era propietari de Casa Teixidó i va ser conseller entre el 1966 i 1969 i del 1974 al 1981. També va ser cònsol massanenc del 1962 al 1963.



Dedicat molt anys de la seva vida a la ramaderia, Guillem Areny no fallava a la cita anual de la benedicció de les guardes comunes a Setúria, que obre el període de les pastures estivals a l’alta muntanya. En el recent projecte 'Vides de Muntanya', explicava la importància històrica i la riquesa de les pastures de Setúria per als ramaders massanencs a través de la llegenda de “La Guerra per les pastures de Setúria”.