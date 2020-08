Mor l'exveguer episcopal Francesc Badia

Francesc Badia i Batalla, que va ser veguer episcopal entre els anys 1972 i 1993, ha mort aquest divendres. Badia era jurista de professió i un dels impulsors de la Constitució. El funeral en el seu record tindrà lloc diumenge a les 10 hores a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria. De fet, Badia era membre de Càritas parroquial, i precisament una de les moltes mostres de condol per la seva pèrdua han arribat des de l’entitat, des d’on es recorda la seva empenta per posar en marxa diferents projectes. “Sempre atent a les necessitats dels altres, no permetia que ningú que acudís per demanar ajuda marxés sense rebre-la”, han subratllat des de Càritas parroquial.

Badia havia nascut a Montblanc el 10 de gener del 1923 i el 1972 va ser cridat pel llavors copríncep Joan Martí Alanis perquè exercís el càrrec de veguer episcopal. De fet, Martí Alanis va qualificar Badia en una ocasió com “un home íntegre, de principis ètics ferms, caràcter bo i negociador, treballador infatigable i amb una família modèlica”, tal com recull un article de 'La Vanguardia'.

Qui també ha recordat Badia ha estat l’excap de Govern Jaume Bartumeu que ha fet una piulada en la que posa en relleu el paper de Badia en la taula tripartida “que va discutir i pactar el projecte de Constitució el 1992. Reunions llargues i tenses, debats jurídics i polítics i, al capdavall, l’acord”, ha escrit Bartumeu.