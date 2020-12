Mor un home que estava ingressat a l'hospital i les defuncions per la Covid-19 se situen en 79

En les darreres 24 hores s'ha produït una nova mort per coronavirus que eleva els decessos totals per la malaltia a 79. Segons informen des de l'executiu, es tracta d'un home que es trobava ingressat a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquest diumenge s'han detectat 50 nous positius per la malaltia i la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia ja és de 7.338 persones, 6.480 de les quals corresponen a la segona onada. El nombre de casos actius continua creixent i se situa en 630 després d'una jornada sense cap alta. Les persones que han superat la malaltia continuen sent 6.629.

A l'hospital resten 19 persones ingressades, 16 a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives, un dels quals requereix ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat. Finalment, pel que fa a la població escolar, 18 aules estan sota vigilància activa (8 de total i 10 de parcial) i 49 aules més estan en vigilància passiva.