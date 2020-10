Mor el periodista Àlex Lliteras

El periodista Àlex Lliteras, que durant divuit anys ha estat la veu matinal a la ràdio pública, RTVA, ha mort de manera sobtada aquest dimecres. El comunicador català feia mesos que estava de baixa per problemes a les cordes vocals, que l’havien allunyat dels micròfons de l’'Ara i Aquí', el programa que dirigia i presentava, tot i que darrerament els estava superant i es trobava millor, fins i tot podia parlar i tenir una conversa, encara que fos curta. De 59 anys, va arribar a Andorra per treballar a la secció d'Esports del Diari d'Andorra, des d'on RTVA el va fitxar. S'havia casat al Principat i havia tingut un fill.



El ministre portaveu, Eric Jover, ha tingut unes paraules en record del periodista durant la compareixença habitual dels dimecres de després del consell de ministres. "És una defunció que toca tots els ciutadans, ja que era una de les veus que escoltàvem, però els polítics hem estat sovint al seu costat, i hem notat el seu escalf i la seva professionalitat; de fet, la seva manera de treballar ens feia sentir còmodes, et treia els nervis i intentava treure el millor de cada persona".



De seguida que s'ha conegut la notícia, les xarxes socials s'han omplert de reaccions:

Avui és un dia trist, ens ha deixat l' Alex Lliteras, un extraordinari professional en la seva feina, però i sobretot, ens ha deixat una bona persona.

Ja el trobem a faltar.

