Mor el president de la FAM, Jaume Esteve

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Jaume Esteve, ha mort la matinada d'aquest dilluns. Presidia la Federació des del 2014, després d'haver estat reelegit el 2018. També havia estat seleccionador de rugbi. Diverses entitats del país han mostrat el seu condol. La FAM ha escrit: “Avui és un dia molt trist per a la FAM i el món de l’esport. Amb molta tristesa, comuniquem que el nostre estimat Jaume Esteve, president de la FAM, ens ha deixat aquesta matinada. No tenim paraules per agraïr-te tot el que has fet per la FAM. Et trobarem molt a faltar amic”.





— FAM (@FAMuntanyisme) January 11, 2021