El MoraBanc podria ser el primer equip ACB amb immunitat de grup

Ningú sap del cert com evolucionarà la competició de bàsquet espanyola en la qual juga el MoraBanc Andorra. Fins al moment les jornades han anat passant amb l'inconvenient d'haver hagut d'ajornar algun partit perquè els integrants d'alguna de les plantilles havia donat positiu per coronavirus. Un dels equips més perjudicats en aquest inici de temporada ha estat el MoraBanc, que amb la d'aquest cap de setmana contra el Reial Madrid ja s'haurà perdut quatre de les onze jornades que s'hauran disputat. Els tricolor també han hagut d'ajornar dos enfrontaments de la competició continental, l'Eurocup, on competeixen.



Però al final del túnel hi ha la llum, i la plantilla, que ha arribat a tenir catorze baixes, ja la comença a veure. L'entrenador, Ibon Navarro, i el seu ajudant, David Eudal, han superat el coronavirus i han tornat aquest dimecres a l'activitat, segons ha informat el club. Són els primers integrants que han superat el virus i que es reincorporen a la feina.



Tal com apunta el periodista Julián Felipo, de Mundo Deportivo, això que ara pot suposar un problema, per la pèrdua del ritme de la competició i perquè físicament alguns jugadors poden tornar sense el to requerit, a la llarga pot beneficiar el club, que podria esdevenir el primer en assolir la immunitat de grup. Si els jugadors s'immunitzen, i com que rarament hi ha hagut dobles contagis des de l'inici de la pandèmia, el risc que els integrants de la plantilla tornessin a estar de baixa per coronavirus és molt baix, i això donaria garanties a la plantilla per afrontar, sense els entrebancs amb què es trobaran la resta de competidors, el temps que queda per acabar una temporada que tot just comença. Queden molts mesos de competició, i com s'acostuma a dir en l'argot esportiu, 'allò important no és com es comença sinó com s'acaba'. Al maig es veurà.