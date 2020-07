Mortés es mostra optimista pel turisme pels molts atractius que ofereix Ordino

Després que aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, anunciés que la mobilitat a les fronteres començava a assemblar-se a la de l'estiu passat, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, es mostra esperançat i força optimista de cara a l'arribada de turistes a la parròquia ordinenca. "Penso que l'entorn que tenim a Ordino és el que busca la majoria de la gent en aquests moments", ja que cerquen indrets on no calgui agafar avions, ha indicat Mortés, qui ha declarat que Ordino té molts atractius a oferir i a més "podem donar aquesta seguretat i tranquil·litat als turistes". Tot i així, el cònsol ha reconegut que tot dependrà de com evolucioni la situació als països veïns, sobretot a Espanya, ja que si tornessin a decretar l'estat d'alarma, "ho tindríem complicat".

Pel que fa a aquest turisme d'estiu, una de les novetats que ofereix el comú és un servei d'autobús parroquial que uneix tota la parròquia fins a Arcalís. Es tracta d'un autobús que surt des del Serrat i va fins a Sorteny i a Arcalís "per tal de connectar tota la parròquia i tots els elements que tenim". Tal com ha comentat Mortés, un dels objectius d'aquest nou servei és que quan el turista arribi a l'hotel pugui agafar l'autobús i recórrer tota la parròquia i a més "també és molt important des del punt de vista ambiental". Una de les principals propostes de la majoria comunal és la de dinamitzar la parròquia i consideren que era essencial "tancar el cercle" i unir l'autobús parroquial fins a l'estació d'Arcalís, pel fet que els llacs de Tristaina "són un dels punts més visitats del país".

Nova cursa de muntanya a la parròquia

Un dels altres aspectes importants per la parròquia per dinamitzar el nucli urbà d'Ordino és l'organització d'una cursa de muntanya similar a l'Andorra Ultra Trail. En aquest sentit, des del comú ja fa algun mes que treballen a trobar un esdeveniment similar de cara a l'estiu del 2021. Mortés, ha indicat que de moment encara estan treballant, juntament amb el Govern, i que en el que queda de juliol hi haurà més novetats sobre la cursa. La idea "és que hi pugui haver una continuació amb el tema de les 'trails' i de les 'ultres'" perquè per l'entorn que té la parròquia "és el més adient per fer aquest tipus de proves".