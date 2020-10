Els Mossos preveuen controls al Pirineu per evitar la mobilitat

Els Mossos d'Esquadra preveuen controls en estacions de tren i autobús per fer complir el confinament municipal i hi haurà dispositius en poblacions que són destinacions turístiques, d'oci o segones residències, com ara les comarques pirinenques. A banda, cada regió policial està preparant-se perquè la mobilitat "injustificada" no es produeixi. Així ho ha explicat en una entrevista a SER Catalunya el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.

Segons el comissari, el cos no vol tenir una actitud "inquisitiva" sinó que vol que es compleixin les restriccions. " Tenim 5.000 mossos però Catalunya és força gran per controlar-ho tot, per tant, jo confio en la ciutadania", ha dit. També ha recordat que facilita molt la feina que els ciutadans duguin a sobre el certificat autoresponsable de desplaçament i algun tipus de documentació que justifiqui la mobilitat.

Justament, les comarques pirinenques han viscut l'arribada de moltes persones, majoritàriament segons residents i veïns que treballen alguns dies fora de la comarca, que han volgut aprofitar les últimes hores abans del confinament municipal per pujar. A l'hipermercat que hi ha a la sortida nord de Tremp –punt habitual d'avituallament de molts segons residents dels Pallars– els treballadors donaven fe que, des de les cinc de la tarda, el moviment de clients havia estat constant, molt per sobre del d'un dijous normal.

A l'Alt Urgell, la mateixa presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, alertava a través de les xarxes socials de la gran quantitat de vehicles que pujaven per la C-14 i a la Cerdanya les xarxes socials s'han omplert de comentaris de veïns donant fe de l'arribada de segons residents.