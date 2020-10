Multa de 200 euros per no dur la mascareta

El Govern i els grups parlamentaris treballen per a la modificació de les lleis de seguretat pública i de sanitat per poder actuar amb una major “rapidesa, agilitat, flexibilitat i seguretat” en la imposició de sancions derivades de l’incompliment de certes normes vinculades amb la crisi sanitària, com ara el port de la mascareta, el confinament o l’aforament dels locals. Entre els canvis que es volen impulsar a la llei de sanitat hi ha que no usar elements de protecció o autoprotecció personals que hagin estat ordenats per l’autoritat sanitària (és a dir, la mascareta en les circumstàncies actuals); incomplir les instruccions i els protocols sanitaris en els espais, locals i establiments d’ús públic ordenats per l’autoritat sanitària; superar l’aforament màxim de persones en espais, locals i establiments d’ús públic, sempre que no se superi el 50%; participar en activitats lúdiques i recreatives prohibides o restringides, o incomplir les restriccions de la mobilitat personal seran considerades faltes lleus. En el cas de la mascareta, l’incompliment pot comportar una multa de 200 euros, segons el text, és a dir, el doble que en l'actualitat.

També serà sancionat amb el mateix import de 200 euros participar en activitats lúdiques i recreatives prohibides o restringides. Incomplir els protocols sanitaris, superar l'aforament dels locals (sempre que no sigui en més del 50%) i no atendre a les restriccions de la mobilitat personal poden comportar multes de 500 euros.

Aquesta modificació proposada també suposa que seran considerades faltes greus, i per tant sancionades amb multes que oscil·len entre els 1.001 i els 20.000 euros, incomplir les restriccions de mobilitat quan això comporti un perill directe i immediat per a la salut pública, és a dir, quan la persona hagi d’estar confinada.

En el nou text també s’especificarà que “el Govern pot habilitar altres agents de l’autoritat i inspectors o treballadors públics qualificats de l’administració general, que adquireixen la qualitat d’agent de l’autoritat, per dur a terme inspeccions i constatar infraccions a fi de donar-ne trasllat al ministeri responsable de la salut perquè instrueixi els expedients corresponents” i s’afegeix que es pot requerir, a més, la col·laboració de les corporacions comunals. D’aquesta manera, es reconeix l’autoritat d’inspectors i dels agents de circulació comunal per constatar infraccions de manera efectiva.

En la modificació proposada també s’estableix que l’executiu “podrà aprovar la realització de proves diagnòstiques i de tractaments mèdics, inclòs el requeriment per aplicar mesures profilàctiques obligatòries que no siguin vacunes”.

I una altra mesura que es derivarà d’aquesta modificació serà el tancament cautelar de locals que incompleixin les normes sanitàries.

A més, es modifiquen certs articles de la llei de seguretat ciutadana que fan referència a la celebració d’actes en què es puguin posar en perill la salut de les persones.