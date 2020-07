Multa de 100 euros a qui vagi sense mascareta als espais públics a Catalunya

Era qüestió d'hores que el Govern ordenés l'obligatorietat de la mascareta al carrer, encara que es pugui garantir la distància de seguretat, com ja s'està fent al Segrià. Ho havia avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres al matí al Parlament, i així ha sigut: a partir de demà dijous, totes les persones de més de sis anys s'hauran de cobrir la boca i el nas a qualsevol lloc de la via pública, espais oberts i també als recintes tancats d'ús públic, i independentment de si es poden mantenir els dos metres de distància de seguretat. S erà una mesura que, en cas d'incompliment, comportarà una sanció de 100 euros.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que caldrà sortir sempre de casa amb la mascareta posada, però que hi ha activitats que són "incompatibles" amb aquesta protecció, com per exemple l'esport i les activitats de casals d'estiu pel que fa als infants, on "es podrà treure amb seguretat sempre que hi hagi distància social i una bona higiene de mans". Així, doncs, la nova normativa no canviarà la situació que es viu als casals del país. La mateixa Vergés ha sigut qui ha portat la proposta a la reunió del Procicat, tal com va anunciar ahir dimarts, i el plantejament ha encaixat al si del Govern, que tem que el relaxament d'algunes actituds pugui desestabilitzar la bona tendència epidemiològica de Catalunya, trencada únicament a la regió sanitària de Lleida.

La Generalitat continua estudiant si ha d'endurir les restriccions a la comarca del Segrià i desplegar un confinament domiciliari, però Vergés ha negat que, ara per ara, la decisió s'hagi pres. "Seguim dia a dia l'evolució dels casos, i les dades de l'epidèmia encara no ho recomanen", ha afirmat. La possibilitat de reconfinar a casa la població ha sigut un dels punts clau de la reunió extraordinària del Procicat, feta aquest dimecres al matí.

Les conselleres de la Presidència, Meritxell Budó; de Salut, Alba Vergés, i d'Agricultura, Teresa Jordà, han comparegut per anunciar els nous acords adoptats a la reunió. A la trobada de coordinació s'ha constituït el Procicat Lleida per gestionar l'epidèmia detectada a Ponent de manera descentralitzada, i Budó ha anunciat que s'ha sol·licitat als ajuntaments i governs municipals que posin a disposició del Govern tots els equipaments públics –pavellons, albergs o cases de colònies– per garantir aïllaments de persones positives i contactes que no tenen una residència fixa. Al seu torn, la Generalitat proporcionarà a aquests municipis un fons extraordinari per injectar-los liquiditat per sufragar els costos d'aquests espais, perquè consideren que és una despesa sobrevinguda.

La consellera Vergés ha subratllat que la prioritat és tallar les cadenes de transmissió i protegir la població més vulnerable. Ha destacat la necessitat de prohibir les visites als centres residencials i ha recomanat que les persones d'edat més avançada o amb problemes de salut es quedin a casa. "Visitarem les 33 residències del Segrià per comprovar que s'estan complint les mesures establertes pel protocol i fer cribatges a ls residents i treballadors per detectar nous focus de covid-19", ha indicat. També ha afegit que fins al moment ja s'han testat quatre dels centres residencials. Quan es detecti "un sol cas" en una residència de gent gran "es tractarà com un brot", ha assenyalat.