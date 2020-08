La 43a Multisegur Volta als Ports adopta un format de contrarellotge

Una Multisegur Volta als Ports diferent i adaptada a les circumstàncies de la situació de la Covid-19. Així s'ha presentat la 43a edició de la prova ciclista que seguirà tenint com a epicentre les Valls del Nord amb els comuns d'Ordino i la Massana com col·laboradors i que es durà a terme el diumenge 9 d'agost. Enguany, tal com ha declarat el director de la cursa, Gerard Riart, la principal novetat és el fet que la prova serà en format contrarellotge. "Hi haurà gent a qui no li acabarà d'agradar" pel fet que no es podrà anar en grups, ha comentat Riart, qui ha explicat que han adoptat un pla per la prova, l'objectiu de la qual és "demostrar que som capaços d'organitzar una prova amb 500 corredors", que funcioni i que en acabat "puguem dir que no hi ha hagut cap contagi ni rebrot".

Un altre dels principals canvis és el fet que no hi haurà la sortida massiva des de la Massana de tots els corredors. Tot i així, seguirà havent-hi quatre recorreguts i en el més curt els corredors sortiran des d'Ordino cada minut, els del segon recorregut sortiran des de Canillo per fer el coll d'Ordino, els del tercer des d'Andorra la Vella i els de la llarga sortiran de Sant Julià. En els tres recorreguts restants els ciclistes sortiran cada 30 segons. "Tots començaran a dos quarts de nou del matí" i a les curses hi haurà "trams cronometrats a les pujades i trams d'enllaços". D'altra banda, la recollida de dorsals també s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies, i si bé sí que es farà a la plaça de les Fontetes de la Massana, serà tota a l'exterior. A més, l'horari serà més ampli que els altres anys "per evitar aglomeracions", ha comentat Riart, i la recollida es podrà fer el dissabte 8 d'agost de les 10 a les 21 hores amb un circuit marcat, distanciament social i gel hidroalcohòlic.

Tal com ha explicat Riart durant la presentació de la prova, els avituallaments es trobaran a cada final dels trams cronometrats perquè l'estona que els ciclistes hi estiguin no els resti temps, ja que l'avituallament també estarà adaptat. Per tant, "el corredor no podrà agafar res i només hi haurà productes unitaris". Així, cada ciclista tindrà una bossa i se li posarà el que desitgi de l'avituallament i després haurà de buscar un lloc tranquil per menjar. D'altra banda, si la sortida s'ha canviat per evitar aglomeracions, l'arribada a Arcalís també serà diferent i enguany no hi haurà festa. Tan sols se li donarà un tiquet per dinar al ciclista i després al baixar, podrà passar a recollir a la Massana la medalla, que en funció del temps dels trams cronometrats serà d'or, de plata o de bronze. També s'ha recomanat als familiars que no esperin als corredors a La Coma i que es distribueixin al llarg del recorregut. A més, en la sortida i en l'arribada els ciclistes hauran de dur mascareta. De fet, l'organització ha anunciat que facilitarà mascaretes esportives de la Volta als Ports.

Quant a les places, enguany s'ha limitat a 500 i "ara mateix estem a uns 430 inscrits". Cal recordar que el període d'inscripció finalitza aquest dimarts a la nit. En aquest sentit, Riart ha comentat que estaven gairebé complets però que els rebrots a Catalunya van provocar gairebé unes 200 anul·lacions que ara sembla que s'han pogut recuperar, ja que més d'un 80% dels corredors provenen de fora d'Andorra, principalment de Catalunya i França. Un dels altres atractius que tenia la cursa cada any era la participació d'algun ciclista professional, que tot i que tot apunta que enguany no n'hi haurà cap pel tipus de format, segur que algun es deixa veure el dia de la cursa. "Ells no venien a competir sinó a donar ambient i aquest format de contrarellotge faria que molta gent anés a buscar fer un millor temps que un ciclista professional".

D'altra banda, un dels pilars de la prova segueixen sent els voluntaris. "Aquest any n'hi ha menys" però en total n'hi haurà una seixantena, ha comentat Riart, qui ha remarcat el fet que han rebut una formació sobre com seguir les mesures. A més, la cursa vol seguir mantenint el seu compromís amb el medi ambient. "Fem tota la informació en codi QR", ha subratllat Riart, qui ha afegit que les mesures de sostenibilitat hi seguiran sent.

Pel que fa als col·laboradors de la cursa, des del comú d'Ordino i la Massana s'han mostrat molt satisfets de poder tenir un any més una cursa de bici de carretera. El conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, ha indicat que la prova és "un punt clau per a les valls del Nord", i el conseller d'Educació i Esports de la Massana, Kevin Poulet, ha declarat que tot i perdre la sortida massiva, "podem comptar amb el 'village' tant dissabte com diumenge". Per un altre costat, des d'Andorra Turisme, a través del director de nous Projectes, Enric Torres, han assegurat que el ciclisme ajuda a ampliar l'ocupació hotelera al país i que el seu objectiu és promocionar Andorra com un destí turístic de ciclisme i també de natura i esports. Finalment, en l'acte de presentació també hi ha participat Edith Rossel, com a representant de Multisegur, patrocinador principal de la cursa.