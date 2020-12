Per Nadal, a Encamp, circ

El comú d’Encamp ha volgut optar aquest Nadal per la “màgia” del circ i oferir un total de 34 sessions que es podran veure els propers vint dies. Tal com ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, la idea era oferir un espectacle de circ per tots sants però la situació epidemiològica ho va impedir. Com que aquest any “malauradament” no es pot oferir el saló de la infància, “que era una cosa molt acceptada”, des de la corporació van decidir programar aquest espectacle de circ per oferir una proposta de lleure pensada en els més petits de casa.

La primera de les funcions ha tingut lloc aquest divendres i a partir d’ara s’oferirà una sessió diària i, a partir del dia 23, que comencen les vacances escolars, dues. El conseller ha explicat que ja hi ha algunes funcions que compten amb força reserves i per a la resta esperen que un cop ha arrencat l’espectacle la gent “anirà reservant”.

L’aforament està reduït a menys del 30% ja que de les 450 localitats de la sala de festes del complex esportiu i cultural només s’ocupen 128, per garantir el distanciament entre nuclis de convivència. A més, se segueixen protocols de seguretat i, per tant, el conseller ha remarcat que “l’espectador no ha de tenir por” perquè el risc de contagi és mínim.

Sobre l’escenari, pallassos, malabars, acrobàcies... per articular un espectacle especialment pensat per a les famílies.