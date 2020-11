Un Nadal “molt complicat”

El Govern encara no té previstes les directrius que emetrà per tal de contenir els contagis durant les vacances nadalenques. Fonts vinculades a l'executiu expliquen que a hores d'ara és aviat per saber com evolucionarà la pandèmia i quines mesures s'hauran de prendre per evitar que després del període nadalenc no assistim a una altra onada. Ara mateix, quan al Principat ja fa una setmana que hi ha una tendència a la baixa dels indicatius que mesuren l'activitat del SARS-CoV-2, es treballa amb la hipòtesi que les mesures restrictives adoptades pels governs dels estats veïns, i que duraran tot el novembre, permetran iniciar la temporada d'hivern amb una corba de contagis bastant aplanada. A partir d'aquí, caldrà veure com afecta a l'evolució de la pandèmia el retorn del turisme i l'inici d'activitats concorregudes com l'esquí i les compres.



Qui sí que s'ha atrevit ha esbossar com passarem el Nadal, sobretot per aquelles persones que contemplin la possibilitat de passar les festes a Catalunya, ha estat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, qui ha avançat que les festes de Nadal seran "molt complicades". La dirigent ha apuntat que caldrà fer una tasca molt gran de pedagogia perquè la població adopti les mesures per poder celebrar les festes de manera segura. Això passarà per evitar de totes totes els àpats amb molta gent i intentar, en la mesura del possible, fer celebracions a l'aire lliure. Un altre exemple és l'ús de la mascareta, que Vergés insisteix que mentre no s'està menjant o bevent s'ha de portar sempre posada.



La consellera de Cultura catalana, Àngels Ponsa, també s'ha referit a la celebració del Nadal, i ha assegurat que s'estan ultimant les orientacions i recomanacions per mantenir les cavalcades de Reis, perquè el document ha de ser validat pel Procicat –també inclou tota l'activitat cultural, tradicional i comercial per a aquest Nadal–. Amb tot, ja ha avançat que "no se celebraran actes que acumulin molta gent". També el subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha afirmat que el "format clàssic de la cavalcada és inviable" pel risc de contagi que impliquen les aglomeracions. Alguns municipis de mida petita podran plantejar un seguici itinerant que es pugui veure "des de la finestra o la porta de casa", ha apuntat Ponsa. Una altra possibilitat és que la celebració de l'esdeveniment es faci al migdia i no al vespre.