Les pistes d'esquí de fons de Naturlandia, obertes durant tot el Nadal

Naturlandia va obrir el passat 8 de desembre la temporada d'hivern més incerta dels últims anys, marcada per la situació epidemiològica de la Covid-19. Des de l'inici de la temporada, l'estació d'esquí de fons de la Rabassa ha obert cada dia part de les seves instal·lacions, i des del dia 19 de desembre el 100% dels seus traçats (15 quilòmetres). El centre ha rebut la visita majoritàriament de client nacional, tot i que també s'ha notat una afluència molt notable de turistes gals, i en menor grau, de la comunitat catalana i de l'estat espanyol.

Les activitats s'han aglutinat a la Cota 2000 per optimitzar els recursos i per poder oferir als visitants una experiència més concentrada. Per tal de facilitar l'accés a l'esport, es va crear una promoció que incloïa una classe d'iniciació amb monitor, el lloguer del material i el forfet de dia, a un preu molt accessible, i que es continuarà potenciant durant tot l'hivern, ja que ha tingut molt bona acceptació.

L'estació d'esquí de fons va protagonitzar l'inici de la temporada d'esquí al Principat amb l'obertura fa un mes de la pista verda del Pla de Conangle, el passat 8 de desembre. Progressivament, i a mesura que s'han anat succeint les precipitacions i s'ha pogut treballar més superfície esquiable, s'ha aconseguit mantenir la totalitat dels traçats disponibles. Una nova màquina trepitjaneu, i la posada en marxa dels canons gràcies a les condicions meteorològiques favorables, han permès que l'estació treballés a ple rendiment durant les festes de Nadal.

L'esquí de fons és un esport que està gaudint de molta popularitat, i la seva pràctica ha agafat embranzida durant aquest hivern. Així s'ha detectat des de Naturlandia, on es constata aquest creixement de l'interès per l'esport. El director del centre d'activitats, Xabier Ajona, ha destacat que "els esquiadors van buscant una pràctica esportiva que els ofereixi seguretat, podent alhora tenir contacte amb la natura, i no sentir cap pressió. Busquen llibertat, i al cap i a la fi, els hi oferim exactament el què volen: aire lliure, un espai sense grans aglomeracions, segur i accessible, amb una oferta d'oci complementària i alineada amb els seus interessos i motivacions".

Activitats concentrades al Pla de Conangle

A banda de l'esquí, els visitants també s'han trobat un ventall d'activitats, dirigides al públic familiar, com són el tobotronc, el Parc d'animals, l'Aula de natura, els trineus d'infants, les sortides amb raquetes de neu, el minitubby, i l'oferta gastronòmica de la Borda de Conangle. El Tobotronc ha modificat la seva sortida, que s'ha fet a l'estació de la Cota 2000, i en relació amb les entrades al tobogan alpí, s'han continuat impulsant les que es realitzen de manera en línia i en paquet, combinades amb altres activitats.

Si bé a l'inici de la temporada es va optar per obrir les dues cotes, s'ha decidit concentrar l'oferta a la Cota 2000, bastant-se i tenint en compte l'evolució de les dades epidemiològiques i les restriccions territorials. D'aquesta manera s'optimitzen els recursos del parc, però també s'ha facilitat als visitants la seva estada.

La majoria dels visitants estrangers han estat els francesos i els catalans, així com d'altres comunitats, en menor grau, que es trobaven al Principat. S'ha notat un increment de públic nacional, gràcies també a l'auge de l'esquí.

Previsions per a l'hivern vinent

El parc preveu mantenir les activitats a la Cota 2.000 cada dia amb les mateixes condicions, tal com s'ha fet fins ara durant tot l'hivern, i es treballa amb l'objectiu de poder ampliar les activitats, condicionades també per la meteorologia. Així, per exemple, s'està pendent de possibles nevades per poder obrir els nous circuits d'esquí de muntanya, que són tres de diferents dificultats, marcats i senyalitzats i amb una nova pista que descendeix des del Pic Negre. A més, s'han previst altres activitats per als pròxims mesos, com sortides amb moto de neu o sopars temàtics, que han estat molt demandades pels usuaris.

A partir de la setmana vinent, l'estació d'esquí de fons de la Rabassa rebrà escolars d'Andorra que vénen a dur a terme l'activitat d'esquí nòrdic, seguint les ordres del ministeri.

Des del parc es mantenen les previsions inicials d'arribada de visitants, que es concentrarà sobretot en visitants francesos i andorrans, fins que les restriccions territorials a Catalunya s'aixequin. Entre setmana s'espera que l'activitat del parc sigui al voltant de l'esquí.