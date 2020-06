Naturlàndia obre portes aquest dissabte

Naturlandia inicia la temporada d’estiu obrint les seves instal·lacions de la cota 1.600 i a la cota 2.000 aquest dissabte, afegint canvis als sistema d’assignació d’horaris al Tobotronc. A partir d’ara es donarà accés a l’activitat cada 15 minuts prèvia reserva. L’objectiu, informen des del camp d'activitats, és evitar aglomeracions i alhora que els clients no hagin de fer cues. Naturlandia obrirà a la cota 1.600 el restaurant La Cafeteria, l’Airtrekk i el Tobotronc; i a la cota 2.000 el parc d’animals, amb l’espai granja i l’aula de natura, potenciant les visites guiades, així com les activitats principals. A més, la Borda, el restaurant de muntanya, continuarà amb l’oferta gastronòmica que va posar en marxa ja el cap de setmana passat de manera ininterrompuda. Naturlandia aplicarà les mesures sanitàries escaients en cada cas, assegurant el distanciament entre clients i la neteja i desinfecció de les instal·lacions abans, durant i després de l’ús.

Nova etapa

Naturlandia engega una nova etapa aquest cap de setmana amb l’obertura de les principals instal·lacions de les dues cotes. El canvi de direcció amb Xabier Ajona al capdavant del centre d’activitats, coincideix amb l'adaptació a noves mesures sanitàries. Així, la més destacada serà l’assignació d’horaris preestablerts als clients que facin el viatge al Tobotronc, així com l'adequació dels espais a la situació. Des de Naturlandia destaquen que han adoptat totes les mesures higièniques indicades per les autoritats sanitàries, assegurant que els clients i els treballadors "estan protegits davant qualsevol risc, actuant amb la responsabilitat que les circumstàncies requereixen".

Reserves prèvies

A la cota 1.600, tal com s'ha esmentat, s’obren les activitats més populars: el Tobotronc i l’Airtrekk amb la seva tirolina. La resta es posaran en marxa de manera progressiva. A més, s’obre La Cafeteria, que renova la seva carta.

Pel que fa al Tobotronc, una quarantena de persones aproximadament podran fer el viatge cada quart d’hora. Aquesta norma servirà perquè els clients organitzin el temps al parc i no facin cues, ja que accediran al giny a l’hora assignada. De moment les reserves d’horaris s’hauran de fer a les taquilles, i aviat s’activarà el sistema de reserva en línia a través de la web www.naturlandia.ad.

Restauració i activitats per als més petits

Pel que fa a la cota 2.000, el parc d’animals obrirà potenciant les visites guiades que inclouen l’espai granja i l’aula de natura. També estaran disponibles les principals activitats d’aventura, com les sortides amb 'buggys', així com una oferta orientada als més petits com són els llits elàstics, el passeig amb pony, el mini 'tubby' i els tallers.

Destaquen, a més, el fet que s'ha volgut potenciar i renovar el concepte gastronòmic.

L’horari d’obertura dels camp d'activitats serà de 10 a 18 hores, de dilluns a diumenge, fins al 13 de setembre. A partir d’aquesta data només obrirà els caps de setmana, amb les activitats principals fins al 13 d'octubre.