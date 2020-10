Naturlandia ha tingut pèrdues de gairebé 3 milions els dos darrers anys

La societat Camprabassa, gestora de Naturlandia, ha sumat uns pèrdues que s'acosten als 3 milions en els dos últims anys. L'exercici passat es va tancar amb un balanç negatiu d'1,2 milions i un resultat d'explotació de 95.000 euros, segons els números aprovats aquest dimecres per la junta d'accionistes celebrada al Centre cultural i de congressos lauredià. L'any anterior, les pèrdues van ser de gairebé 1,8 milions, amb un resultat d'explotació també negatiu de 405.558 euros, segons el comunicat que ha difós Camprabasa aquest dijous.



En el marc de l’assemblea, també es va presentar als accionistes Xabier Ajona, nou director general de la societat Camprabassa, que va exposar la previsió d’actuacions en la qual està treballant. En aquest sentit, Ajona va informar sobre els canvis en la gestió administrativa i les inversions realitzades a Naturlandia per tal d’actualitzar una part de les instal·lacions que s’han efectuat els darrers mesos. A més, va apuntar algunes de les línies d’actuació futures que tenen com a objectiu diferenciar clarament l’oferta de les cotes 1.600 i 2.000 que ha d’anar destinada a diferents tipus de clients. Un cop finalitzada la temporada d’hivern, es presentarà el pla director de la societat.