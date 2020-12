Naturlandia obre portes aquest dissabte amb activitats per als residents

Naturlandia, el parc d'activitats lauredià, comença la temporada d'hivern aquest dissabte 5 de desembre obrint de moment les activitats més emblemàtiques, i amb una promoció per als residents. Coincidint amb la posada en marxa de la temporada, s'estrenarà una de les novetats que s'havien preparat per a l'hivern com és l'Airtrek infantil, una infraestructura de fusta amb proves motrius i d'habilitats per a infants que mesuren entre 100 i 130 centímetres. A través d'un comunicat, Naturlandia manifesta que aposten per apropar el parc a la gent del país amb activitats de lleure i de natura, i per aquest motiu han dissenyat una tarifa promocional específica, amb activitats a les dues cotes.

L'entrada que el parc ha configurat per a l'ocasió per als adults inclourà dos viatges al Tobotronc, a més de l'Airtrek més la tirolina, el Parc d'animals amb visita guiada i l'Aula de natura. Per facilitar les visites al Tobotronc, els viatges funcionaran amb cita prèvia, seguint el model implementat a l'estiu, per evitar aglomeracions. Pel que fa als infants, hi ha dues tipologies d'entrades segons la seva alçada, on també s'inclou el Tobotronc, per als que arriben als 120 cm. Així, el preu per a adults i infants de més de 120 cm és de 19,50 euros i de 10 euros per la resta d'infants. Des del parc, indiquen que la posada en marxa del Tobotronc dependrà de les condicions climàtiques. L'horari serà entre les 9 a les 17 hores durant els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre. Després també s'obrirà el cap de setmana del 12 i 13 de desembre i en funció de l'evolució de la pandèmia i de la meteorologia, es decidiran els horaris i els dies d'obertura de les instal·lacions a partir d'aquesta data.

A més, el restaurant 'La Cafeteria' de la Cota 1600, i La Borda de Conangle, a la Cota 2000, obriran per complementar l'experiència dels visitants. Pel que fa a les mesures de prevenció bàsiques, l'ús de mascareta és obligatori i des del parc asseguren que cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d'un metre i mig en tota situació o activitat.