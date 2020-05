Neguit dels estudiants per la quarantena a la que obliga Espanya

La quarantena que Espanya imposa des d'aquest divendres a totes les persones que vinguin de l'estranger amb l'excepció dels treballadors transfronterers, el transport de mercaderies o les persones que viatgin per finalitats sanitàries, ja siguin personal sanitari o que hagin de fer una visita mèdica, estan provocant un enrenou entre moltes persones, com per exemple els estudiants que cursen estudis a l'estat veí del sud. D'aquesta manera, hi ha preocupació pel compliment d'aquest confinament de catorze dies en cas d'anar a Espanya.

És el cas de Marc Martos que està cursant un curs de doblatge que es reprèn l'1 de juny de forma presencial i obligatòria. Des de l'escola li van comunicar aquest inici de les classes i quan ell els va comentar la problemàtica d'haver de travessar la frontera li van emetre una citació per deixar constància que ha d'assistir a aquesta formació. I per evitar la quarantena que hagués hagut de complir en cas d'haver baixat aquest divendres, va decidir emprendre el viatge ja aquest dijous al vespre, per evitar perdre's les classes. "Si hagués baixat més tard, els primers dies me’ls hagués perdut", ha manifestat.

Precisament la situació dels estudiants andorrans a l'estranger ha estat aquest dijous motiu d'una de les preguntes que des de l'oposició s'ha formulat al Govern en el marc de la sessió de control. La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha destacat que hi ha "una bona col·laboració amb les autoritats espanyoles i franceses". En aquest sentit, ha concretat que el 27 d'abril es va contactar les ambaixades de França i Espanya a Andorra per plantejar el problema d'alumnes andorrans que haguessin de desplaçar-se als dos estats i des de les ambaixades es va informar que els estudiants amb els permisos escaients podrien circular. El problema és, també, per a aquells que han de fer el trasllat o una mudança, ja que tal com ha reconegut la ministra, això quedaria pendent del restabliment de la mobilitat. Ara, a més, cal afegir aquesta obligació de passar la quarantena a Espanya.