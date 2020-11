Neix el PARS, el primer centre de càlcul i recerca sociològica d’Andorra 100% digital

El Panel Andorrà de Recerca Sociològica (PARS) comença a caminar aquest novembre després de mesos de preparació. Creat per l’Agència de Notícies Andorrana (ANA) i amb el suport del ‘partner’ tecnològic ODEC –amb més de 50 anys d’experiència en gestió de dades, estadística i investigació de mercats–, el PARS és un centre de càlcul i recerca social que té com a objectiu compilar informació, gestionar i analitzar dades estadístiques per al desenvolupament d’estudis sociològics i d’opinió pública de manera continuada. El PARS és el primer i únic panel representatiu de la població d’Andorra, desenvolupat específicament per a la recerca social: hàbits i tendències de consum, salut, cultura, esports, tecnologia i, en general, l’estat de l’opinió pública andorrana.

La força del PARS es troba en els panelistes: totes aquelles persones més grans de 16 anys i residents al país que hi vulguin participar només s’han de registrar al lloc web www.pars.ad i esperar a rebre una enquesta. A partir d’aquí, perceben incentius cada cop que participen en els estudis del PARS. Per cada enquesta, en funció de la durada o la importància del contingut, el panelista acumula punts que pot bescanviar per premis com ara vals de descompte, invitacions o entrades per a espectacles esportius o culturals, forfets, àpats, sortejos, etc. També pot bescanviar els punts per diners que posteriorment seran lliurats a entitats sense ànim de lucre.

El panelista no ha de patir per la privacitat de les dades personals. En aquest sentit, el PARS –conjuntament amb dues empreses especialitzades en afers legals, privacitat i protecció de dades– avalua l’impacte d’aquestes dades personals en la plataforma i en preserva la seva integritat i seguretat garantint-ne la privacitat.

El PARS pretén ser una eina mitjançant la qual es pugui observar el comportament sociològic de la població andorrana a través d’enquestes. Amb aquest objectiu, es posarà a disposició d’entitats i empreses que precisin conèixer una determinada informació que els resulti útil pel seu funcionament o la seva orientació futura. Hi ha diferents tipus d’informes que s’elaboraran a través dels resultats de les enquestes fetes per tots els panelistes: els informes PARS (hàbits, usos i actituds, de periodicitat semestral), els temàtics (estudis d’àmbits diversos, encomanats des de diferents sectors), i els òmnibus i a la carta, on el client pot incloure les preguntes que consideri oportunes per a la recerca que precisi.