Neu a l'agost?

Dels núvols que ja comencen a treure el cap al Pirineu aquest dijous a la tarda, no s'espera que deixin precipitació al país. Divendres el panorama meteorològic serà del tot diferent. L'arribada d'aire fred per les capes altes de l'atmosfera afavorirà el creixement de nuvolades ràpidament durant el matí. Serà al llarg de la tarda i a la nit quan creuarà el sistema frontal que farà detonar les tronades. S'iniciaran pel Pirineu i el Prepirineu i, a mesura que avanci la tarda, es desplaçaran de nord a sud i al final del dia arribaran a la costa catalana. Els xàfecs continuaran fins dissabte al migdia.

La previsió meteorològica per al cap de setmana indica que hi haurà fortes precipitacions entre divendres i diumenge. Les pluges seran en general d’entre 40 i 45 litres per metre quadrat, però hi haurà pics d’entre setanta i cent. Hi haurà una baixada important de les temperatures per l’entrada d’una massa d’aire fred del nord. Altres serveis meteorològics indiquen que gelarà a partir de 2.500 metres i és possible que fins i tot es produeixi alguna petita nevada en les zones més altes de les muntanyes.

Les tempestes descarregaran amb intensitat molt forta i deixaran quantitats abundants de precipitació en poca estona. En força ocasions aniran acompanyades de pedregades, de cops molt forts de vent i de possibles fenòmens violents. A més, es podran acumular més de 100 litres en alguns indrets del Pirineu.