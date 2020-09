Neu, aquesta tarda, a partir de 1.300 metres

A mesura que avanci el dia la sensació tèrmica anirà baixant. Entre aquest divendres i dissabte la temperatura baixarà de 5 a 10 graus en general, un canvi que anirà acompanyat de fortes ventades en molts casos. Aquest divendres nevarà amb ganes en molts punts de la serralada pirinenca, on la cota de neu baixarà fins als 1.300 metres en alguns moments.



Al vessant nord els gruixos acumulats podrien arribar a superar els 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres. A la Vall d'Aran, al nord del Pallars i aquí al país, dissabte encara hi seguirà nevant, amb una cota de neu que podria arribar a baixar fins poc per sobre dels 1.000 metres.



Diumenge el temps continuarà sent rúfol al nord del Pirineu, i els intervals de núvols també augmentaran a la resta.



Alerta també amb el vent. De forma intermitent el vent es deixarà sentir tot el cap de setmana, hi serà insistent fins diumenge. La setmana que ve la temperatura repuntarà, però ens instal·larem en un ambient més fred que el dels últims dies. Al voltant de dimecres encara podria haver-hi sensació d'estiu en alguns moments, però a llarg termini més aviat sembla que les temperatures no seran tan persistentment d'estiu com ha passat altres anys en aquesta època. Segurament la setmana que ve tornarem a tenir dies de ruixats intermitents, sobretot a partir de dimecres.