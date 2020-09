Nevada històrica

La nevada caiguda a Andorra des de dijous i fins dissabte es pot qualificar d'històrica. Segons ha notificat el Servei Meteorològic d'Andorra, s'han registrat els gruixos més grans al nord del país, amb 45 centímetres a les Fonts d'Arinsal, a 2.680 metres d'alçada. Però també uns destacables 11 centímetres a Caborreu (2.250m), a la Rabassa.



Tal com informa el perfil del Servei Meteorològic a les xarxes socials, per trobar registres de nevades a les estacions andorranes cal anar-los a buscar a les sèries històriques de FEDA. El perfil explica que el gruix màxim per a un dia de setembre es va registrar el 2 de setembre de l'any 1965, amb 12 centímetres. L'endemà es van acumular 4 centímetres més.



Finalment, el Servei Meteorològic recorda que el divendres, 25 de setembre, es van registrar 3 centímetres a l'estació de Ransol (1.641m). I que les anteriors nevades en un dia de setembre en aquesta estació han estat de 4 cm, el 26-09-1945; de 12 centímetres, el 2-09-1965 o d'un centímetre el 1984.





Divendres 25 de setembre es van registrar 3 cm a l'estació de Ransol (1.641 m) @FEDA_Andorra



Les anteriors nevades al setembre en aquesta estació són:



26-9-1945: 4 cm

2-9-1965: 12 cm

3-9-1965: 4 cm

25-9-1984: 1 cm https://t.co/Ua6X21OSbf pic.twitter.com/7yYX8PnT4q — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) September 28, 2020